Giro della morte in carrozzina, il record del mondo è della ligure Ilaria Naef

Prato Nevoso – Il record del mondo per il primo “giro della morte” compiuto su una carrozzina è della ligure Ilaria Naef, campionessa originaria di Varazze, in provincia di Savona.

Il record è stato registrato sulle piste di Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, dove è stato allestito un vero e proprio campo di gara per l’atleta, con tanto di rampa di lancio realizzata con la neve.

Ilaria Naef, protetta da casco e speciali protezioni di derivazione motocrossistiche, si è lanciata sulla pista con la carrozzina e ha eseguito un perfetto “giro della morte” davanti ai giudici e ai tecnici che hanno omologato il salto e l’acrobazia.