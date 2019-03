Meteo Liguria – Nuvole e pioggia ma da domani il tempo migliorerà

L’indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo ha permesso l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica sul nord-Italia e con essa il maltempo che, però, dovrebbe lasciare il posto ad un rapido miglioramento già nella giornata di domani.

Le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 7 marzo 2019

Nubi compatte al mattino su tutto il territorio. Deboli piogge interesseranno l’area compresa tra savonese orientale e genovesato risultando più intense nelle aree interne, solo deboli piogge lungo le coste. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio ampie schiarite si faranno largo a ponente mentre le piogge si trasferiranno sul medio levante, risultando più intense sempre nelle aree interne. cessazione dei fenomeni entro sera con cielo nuvoloso su gran parte del territorio per nubi medio alte.

Venti forti da scirocco al mattino, rotazione da sw al pomeriggio

Mare molto mosso al mattino, tendente ad agitato entro sera con onda da sw

Temperature: in diminuzione le massime a causa della copertura nuvolosa.

Costa min: +7°/11°C, max: +12°/+14°C

Interno min: -1°/+5°C, max: +9/+12°C

Venerdì 8 marzo 2019

Nubi alte innocue transiteranno in mattinata. Dal pomeriggio incremento della nuvolosità bassa sul centro levante dove non si escludono locali sgocciolii.

Venti di burrasca da sw sul golfo e lungo i settori esposti, venti calmi su genovesato occidentale e savonese

Mare agitato per onda da sw

Temperature: Stazionarie o al più in lieve aumento.

Tendenza per sabato 9 marzo 2019

Alternanza di schiarite ed annuvolamenti sul centro levante, sereno a ponente. Vento forte soprattutto sul golfo, levante ligure e imperiese.