Pioggia e vento, traffico paralizzato in tutta Genova

Genova – Mattinata difficile per il traffico in tutta Genova.

La piogga e il forte vento che stanno soffiando sulla città hanno spinto molti a utilizzare la propria auto per spostarsi paralizzando, di fatto, la viabilità locale.

Disagi, nella prima mattina, a ponente con mezzi pubblici in ritardo.

Come segnalato da una nostra lettrice, il mercato di Pegli non è stato preparato. Pochi furgoncini si sono ritrovati nelle loro sedi ma nessuno ha esposto la merce in vendita.

Disagi anche a Sestri dove la nuova viabilità di via Albareto ha provocato disguidi e difficoltà di circolazione.

Traffico a singhiozzo anche in via Hermata, all’incrocio con via Menotti e via Manara sempre per le modifiche alla viabilità di via Albareto.

Code e rallentamenti sono segnalati anche nel levante cittadino, soprattutto in corso Europa; disagi anche in via Bobbio, via Montaldo e via Adamoli.