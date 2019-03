Teatro Carlo Felice, la musica di Bach nel nuovo concerto della Giovine Orchestra Genovese

Genova – Nuovo appuntamento con la musica della Stagione GOG – Giovine Orchestra Genovese 2018/2019: lunedì 11 marzo al Teatro Carlo Felice di Genova in scena il diciottesimo concerto che vedrà la partecipazione di uno straordinario trio di talenti.

A salire sul palco saranno infatti Emmanuel Pahud al flauto traverso, Jonathan Manson al violoncello e Trevor Pinnock al clavicembalo, che proporranno al pubblico uno speciale programma dedicato a J.S. Bach.

Tre artisti dall’incommensurabile talento che uniranno le loro forze per proporre al pubblico alcune delle più belle composizioni per flauto, violoncello e clavicembalo dell’artista Tedesco: Emmanuel Pahud è primo flauto dei Berliner Philharmoniker e membro de Les Vents Français, Jonathan Manson è stato per dieci anni violoncellista principale della Amsterdam Baroque Orchestra, mentre Trevor Pinnock, tra i massimi studiosi di musica antica, ha fondato nel 1972 l’orchestra The English Concert.

Questo il programma completo del concerto:

Sonata in mi minore per flauto BWV 1034 (1724) Adagio ma non tanto Allegro Andante Allegro

Fantasia cromatica e Fuga in re minore per clavicembalo BWV 903 (1720)

Partita in la minore per flauto BWV 1013 (1722 – 1723)

Allemande

Courante

Sarabande

Bourrée anglaise

Suite n. 2 in re minore per violoncello (1720) Prélude Allemande Courante Sarabande Menuet I Menuet II Gigue

Sonata in mi maggiore per flauto BWV 1035 (1741) Adagio ma non tanto Allegro Siciliano Allegro assai



I biglietti per la serata avranno il costo di 25 euro per l’intero, 15 euro per il ridotto under 30 e di 6 per quello under 18.