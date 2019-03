Festa della Donna a Recco

Recco (Genova) – La città di Recco si prepara a celebrare la Giornata Internazionale delle donne con un’interessante proposta musicale dedicata al ballo e alla musica swing.

Si terrà stasera, venerdì 8 marzo a partire dalle ore 21.30, “Recco in Swing”, serata danzante sui ritmi degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso proposti dal vivo dai “The Stompers Trio”.

La serata, ad ingresso libero con offerta libera, si terrà presso la Sala Franco Lavoratori di via Ippolito D’Aste 21 ed è organizzata da Swing it up – Recco con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Recco.