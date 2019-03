Sciopero degli Autobus, previsti disagi limitati

Genova – Sciopero dei dipendenti del trasporto pubblico locale. A proclamarlo il sindacato Usb a livello nazionale ed anche in Liguria gli aderenti alla sigla incroceranno le braccia nella seconda parte del proprio turno di lavoro e con particolare incidenza tra mezzogiorno e le 16.

Secondo le aziende non dovrebbero registrarsi disagi particolari ma la situazione viene mantenuta sotto controllo e verranno comunque rispettate le fasce di garanzia e i servizi “speciali” per disabili e persone in difficoltà.

Queste le modalità dello sciopero:

dipendenti Amt Genova e Ferrovia Genova – Casella:

Il personale viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45.

Il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le persone portatrici di handicap.

Atp personale viaggiante dalle ore 10.30 alle ore 14.30

personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle ore 14.