Incidente mortale in via Bobbio, morto un motociclista

Genova – Incidente mortale, questa mattina, alle prime luci dell’alba, in via Bobbio. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora da chiarire, all’incrocio con via Montaldo.

Nell’impatto, violentissimo, ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra, privo di sensi.

L’uomo, circa 60 anni, non si è più riavuto e le manovre di rianimazione del personale del 118 accorso sul posto, sono risultate inutili. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Soccorse anche le cinque persone a bordo della vettura e che sono state trasportate in ospedale per controlli e per accertamenti sul conducente.

Al momento non ci sono informazioni precise sulla dinamica dell’incidente e le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare come si sono svolti i fatti e le eventuali responsabilità.