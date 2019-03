Loano – Sfruttavano giovani ragazze e le costringevano a prostituirsi, arrestata una coppia

Loano (Savona) – Offrivano posti di lavoro in Italia a giovani donne rumene e poi le costringevano a prostituirsi sulla statale Aurelia. Una coppia di cittadini stranieri, lui albanese di 42 anni e lei rumena di 22, sono finiti in manette giovedì sera, in una complessa operazione anti prostituzione compiuta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Albenga.

I militari hanno messo fine ad un lucroso business messo in piedi dai due che, regolarmente in possesso di permesso di soggiorno, sono stati arrestati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

La coppia era già finita nei guai nell’ambito dell’operazione denominata “Old Paper” condotta dai Carabinieri ingauni tra il 2016 ed il 2017 e che aveva consentito di sgominare una gang dedita al traffico di stupefacenti e venivano oltretutto sequestrate alcune armi clandestine.

I due arrestati su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Savona, sono stati condotti nelle carceri di Imperia e Genova Pontedecimo.