Meteo Liguria – Tempo instabile nel week end ma da lunedì torna il sole

Ancora condizioni di instabilità su gran parte della Liguria con alternanza di annuvolamenti e brevi schiarite. Condizioni meteo che dovrebbero restare stabili almeno sino a domenica.

Lunedì è invece previsto un miglioramento.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria:

Sabato 9 marzo 2019

Su Savonese di Levante, Genovese, Tigullio, Spezzino e rispettivo entroterra presenza di nubi basse, più serrate tra il Tigullio orientale e lo Spezzino dove non si esclude qualche pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Su Savonese di ponente, Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani in genere presenza di nubi alte anche spesse nel corso della giornata con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato, senza piogge.

Venti moderati da sud-est sul settore centro-orientale della regione, da sud-ovest al largo, deboli variabili ad ovest di Capo Noli.

Mare: Nuovo aumento del moto ondoso fino a mare molto mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa min: +9°/11°C, max: +14°/+16°C

Interno min: 2°/+5°C, max: +11/+14°C

Domenica 10 marzo 2019

Ancora nubi basse anche serrate sul settore centro-orientale della regione. Non si escludono deboli piogge o pioviggini su Tigullio, Spezzino e rispettivo entroterra nella prima parte della giornata. A ponente velature anche dense e nubi basse lungo le coste del Savonese, senza piogge.

Venti sostenuti da sud-ovest al largo, moderati da sud-est sotto costa sul settore centro-orientale regionale. Deboli variabili a ponente salvo rinforzi da ovest sull’Imperiese. Mare molto mosso, localmente agitato.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per: lunedì 11 marzo 2019

Ultime nubi sulle coste al mattino, poi bel tempo ovunque. Vento forte da nord, temperature in calo