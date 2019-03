Parma – Genoa, le probabili formazioni: ancora 4-3-3 per i rossoblu

Parma – Dopo lo 0-0 in casa contro il Frosinone, il Genoa va a caccia di punti a Parma nella gara di stasera sabato 9 marzo alle ore 18 allo stadio Ennio Tardini.

Mister Prandelli ha deciso di confermare anche per questa partita il 4-3-3, non senza qualche novità soprattutto in zona difensiva.

La prima è rappresentata dall’esordio in Italia del portiere Brasiliano Jandrei: Radu nella sessione di allenamento di ieri ha subito un piccolo infortunio e perciò non è stato convocato in via precauzionale. La seconda invece riguarda il ballottaggio tra Biraschi, fino a qui uno degli inamovibili della formazione rossoblu e Pereira, con il Portoghese in vantaggio per una maglia da titolare.

A completare il pacchetto difensivo saranno i soliti Romero, Zukanovic e Criscito. A centrocampo invece scenderanno in campo Lerager, Radovanovic e Bessa, mentre nel tridente offensivo nuovamente spazio a Kouamé, Sanabria e Lazovic, preferito rispetto a Pandev.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

Genoa (4-3-3): Jandrei; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamè. Allenatore: Prandelli