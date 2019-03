Sampdoria – Atalanta, le probabili formazioni: due dubbi per Giampaolo

Genova – Reduce dalla vittoria esterna per 2-1 in casa della SPAL, i blucerchiati ospiteranno l’Atalanta nel match in programma per domenica 10 marzo alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris.

Mister Giampaolo arriva a questa sfida con ancora alcuni dubbi di formazione, causati dai molti infortuni subiti dalla sua squadra nell’ultimo periodo.

In difesa ancora non convocato Tonelli, che in settimana si è allenato a parte: al suo posto Colley, che agirà davanti ad Audero insieme ad Andersen, Bereszynski e Murru. A centrocampo rientra dalla squalifica Ekdal, affiancato dai soliti Praet e Linetty.

Nel ruolo di trequartista ballottaggio Saponara-Ramirez: il fantasista Sudamericano pare aver smaltito l’infortunio che l’aveva tenuto fuori nelle ultime partite e potrebbe quindi partire titolare. In attacco chi è certo di partire dal primo è invece Gabbiadini che sarà affiancato con tutta probabilità da Quagliarella. Il capitano blucerchiato era uscito anzitempo nella gara di Ferrara per un fastidio muscolare: per questo in caso di forfait del numero 27 si prepara per partire dall’inizio Defrel.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini