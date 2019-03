Meteo Liguria – Ancora tempo instabile, tra schiarite e annuvolamenti

Il passaggio di correnti umide di origine atlantica continua a condizionare il tempo sul nord-Italia e sulla Liguria. Gli esperti Meteo prevedono alternanza di schiarite e annuvolamenti per la giornata di domenica, il ritorno ad ampie schiarite nella giornata di lunedì ed il ritorno delle nuvole per l’inizio della prossima settimana.

Ecco le previsioni meteo del centro Limet Liguria:

Domenica 10 marzo 2019

Al mattino molte nubi sul centro-levante regionale, con la possibilità di pioviggine. Bel tempo sull’estremo ponente. Nel pomeriggio lento, ma graduale stemperamento della nuvolosità da ovest verso est. In serata cieli sereni su buona parte della regione, nubi residue sul levante regionale.

Venti forti di Libeccio sul medio e basso Ligure. Moderati/tesi da est/sud-est sotto costa al centro-levante regionale, tesi/forti da sud/sud-est sui versanti padani, deboli/moderati da nord est su imperiese e savonese occidentale.

Mari molto mossi, fino ad agitati al largo, con picco d’onda di 4/5 metri a nord di Capo Corso (come da avviso).

Temperature: Stazionarie nei valori minimi, in lieve calo in quelli massimi.

Costa min: +9°/+12°C, max: +14°/+17°C

Interno min: -1°/+8°C, max: +10/+14°C

Lunedì 11 marzo 2019

Fatto salvo per residue nubi al primo mattino sull’estremo levante, giornata serena e soleggiata su tutta la regione.

Graduale rinforzo della ventilazione da nord-ovest, specie nel pomeriggio.

Mari stirati o poco mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi al largo.

Temperature in deciso calo sui rilievi, stazionarie altrove.

Tendenza per martedì 12 marzo 2019

Tempo stabile e per lo più soleggiato al mattino, graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio, specie sul centro-levante, dove è atteso l’arrivo di un po’ di pioggia in serata. Ventilazione da sud-ovest in rinforzo in mare aperto. Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie in quelli massimi