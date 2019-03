Bolzaneto, rubano all’Ipercoop e picchiano i vigilanti: due in manette

Genova – Gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, per il reato di rapina.

I due, un genovese di 57 anni e una nigeriana di 23, sono entrati all’interno del Centro Commerciale, hanno nascosto in due borse merce di vario tipo per un calore complessivo di duecento euro e hanno oltrepassato la cassa senza pagare.

Due addetti alla vigilanza li hanno notati e, senza mai perderli di vista, hanno deciso di raggiungerli per un controllo.

A quel punto i due ladri hanno tentato di darsi alla fuga colpendo ripetutamente i dipendenti che, con fatica, sono riusciti a bloccarli.

Immediatamente sono intervenuti gli agenti delle volanti provvedendo all’arresto della coppia e ritrovando addosso all’uomo un coltello.

Successivamente i polizotti hanno deciso di compiere un controllo anche sull’auto dei due ritrovando capi di abbigliamento, ancora con etichette e con il dispositivo antitaccheggio rotto, di proprietà di un secondo negozio del Centro Commerciale.

I due sono stati arrestati per rapina e denunciati per furto aggravato; il 57enne è stato altresì denunciato per possesso ingiustificato del coltello.

Per la coppia si sono aperte le porte del carcere.