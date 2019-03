Genova, burrasca in arrivo: chiusi parchi e cimiteri. Sopraelevata vietata a moto e telonati

Genova – Genova si prepara a essere spazzata da un forte vento di burrasca.

Le previsioni del centro funzionale meteo-idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria hanno evidenziato la presenza di un forte vento di burrasca per la giornata di oggi, lunedì 11 marzo.

Questo ha fatto entrare in vigore le ordinanze del sindaco (9/2016 e 60/2016) che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità.

Nelle prossime ore sarà dunque vietato il transito a motocicli, mezzi telonati e furgoni sulla sopraelevata Aldo Moro; rimarranno inoltre chiusi al pubblico giardini e parchi storici comunali.

Per consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali a uso abitativo/associativo) sono individuati appositi percorsi per permettere l’accesso e l’uscita dai parchi.

Chiusi al pubblico anche tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

Si raccomanda a tutti i cittadini l’osservazione delle norme comportamentali e di autoprotezione come assicurare oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, potrebbero arrecare danno all’incolumità delle persone.

Importante evitare, per quanto possibile, di passare sotto alberi, oggetti sospesi o esposti al vento.

Per chi si trova alla guida, moderare la velocità soprattutto alle uscite di gallerie e viadotti.

Sul sito www.allertaliguria.gov.it è possibile seguire l’evoluzione del bollettino meteo.