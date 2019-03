La Spezia, sparatoria in piazzale Ferro: ucciso un uomo

La Spezia – Un uomo di 56 anni, Enzo D’Aprile, è stato ucciso da un proiettile esploso in piazzale Ferro, in pieno vicino alla stazione ferroviaria di La Spezia, intorno alle ore 13 di questa mattina. La vittima era titolare del ristorante pizzeria “Il Centro” di Cadimare. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e hanno prontamente chiamato i soccorsi. L’uomo ha perso la vita nonostante l’intervento del personale medico intervenuto.

A sparare il colpo sarebbe stato l’attuale compagno dell’ex moglie di D’Aprile, un sottufficiale dell’Aeronautica, che si è costituito spontaneamente presentandosi in caserma.

Stando alle prime ricostruzioni, il movente sarebbe passionale: D’Aprile si trovava per strada con i suoi figli, quando è stato investito da un’auto. Subito dopo un uomo è sceso dal veicolo, sparando un colpo contro la persona sdraiata a terra. L’assalitore è poi salito in auto ed è riuscito a fuggire via.