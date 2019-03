L’indie canta De André: “Faber Nostrum” uscirà il 26 aprile

Genova – Di tributi a Fabrizio De André ne sono stati fatti molti. Quello che sarà pubblicato il prossimo 26 aprile arriva dalla scena della musica italiana indipendente, formata da tanti nomi ormai noti non solo ai più giovani, anche grazie all’ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto numerosi protagonisti provenire proprio dal mondo indie. “Faber Nostrum” è il titolo scelto per il disco, e vedrà partecipare Artù, Canova, Cimini feat. Lo Stato Sociale, Colapesce, Ex-Otago, Fadi, Gazzelle, La Municipal, The Leading Guy, Ministri, Motta, Pinguini Tattici Nucleari, Vasco Brondi, Willie Peyote e The Zen Circus.

Il primo singolo a essere pubblicato, e che anticiperà l’uscita del disco, sarà “Inverno“, interpretato dai Ministri, rockband milanese ormai al sesto album di inediti pubblicato. La data di uscita prevista è venerdì 15 marzo.

Il progetto è coordinato da Massimo Bonelli di iCompany, con la partecipazione della Fondazione Fabrizio De André Onlus. L’attualità dei temi trattati nelle canzoni di Faber hanno reso immediatamente interessante il progetto, facendo si che anche il pubblico più giovane possa iniziare ad accostarsi alla musica del grande poeta genovese, passando proprio dalle voci degli artisti contemporanei.

La “Canzone dell’amore perduto“, interpretata da Colapesce, è stata pubblicata in occasione dell’anniversario della scomparsa di Faber, lo scorso 11 gennaio. Il video del brano, diretto da Giacomo Triglia, è visibile al link: https://SMI.lnk.to/ColapesceFaberNostrum

A partire da oggi, sulla pagina dedicata, verranno rilasciati contenuti speciali legati agli artisti e ai simboli legati alla figura di Fabrizio De André.