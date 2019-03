Marcia per il clima a Genova, venerdì corteo indetto da Fridays For Future

Genova – Fridays For Future aderisce alla marcia per il clima che si terrà nella mattina di venerdì 15 marzo: il corteo partirà a Genova da piazza De Ferrari alle ore 9.30, contemporaneamente a numerose altre città in Italia e nel mondo.

Fridays For Future è un movimento apartitico giovanile ispirato all’attivista sedicenne svedese Greta Thunberg, con sedi in ogni continente nel mondo.

L’obiettivo del corteo sarà quello di chiedere alle politiche mondiali e locali un immediato e concreto impegno per l’emergenza climatica, documentata dalla Comunità Scientifica Mondiale, comprovata dalla COP di Parigi e attuale priorità dell’Agenda 30.