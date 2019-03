Pietra Ligure, tentano di svaligiare un appartamento ma è la casa di un carabiniere: fermate due rom

Pietra Ligure (Savona) – Hanno tentato di svaligiare un appartamento senza sapere che ad abitarlo era un Carabiniere che le ha sorprese e fermate.

E’ accaduto venerdì pomeriggio in corso Italia, a Pietra Ligure.

Qui una coppia di giovanissime nomadi di origini croate ha tentato di entrare nell’appartamento del militare che in quel momento si trovava in casa.

Il carabiniere, sentiti dei rumori sospetti provenire da fuori, ha aperto la porta dell’appartamento sorprendendo le due zingare a tentare di scassinare la serratura della porta d’ingresso.

Le due giovanissime avevano ancora agli arnesi in mano e avevano già tentato vistosamente di introdursi all’interno dell’abitazione.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia dell’Arma a supporto del carabiniere.

Le due sono state accompagnate negli uffici del Comando Stazione di Pietra Ligure dove sono state sottoposte alle verifiche del caso.

La più grande, 21enne in stato di gravidanza, è stata arrestata poiché colpita da un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di milano per la commissione di furti in abitazione commessi in quella provincia nel 2016.

Al termine degli accertamenti è stata condotta dai Carabinieri nel carcere femminile di Genova Pontedecimo.

La più giovane, appena 15enne, è stata trasferita in una struttura di accoglienza nell’entroterra sanremese.

Entrambe dovranno rispondere alle accuse di tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Sono ora al vaglio dei Carabinieri una serie di furti analoghi commessi in passato nella zona.

Attraverso il confronto delle impronte repertate dalla sezione operativa di Albenga, i militari cercheranno di stabilire se le due fermate sono le autrici dei precedenti furti.