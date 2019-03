Ponte Morandi, oggi primo taglio delle lamiere metalliche che costruiranno il nuovo viadotto

Genova – Il primo pezzo del nuovo ponte Morandi “nascerà” oggi negli stabilimenti Fincantieri Infrastructure di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Al taglio delle lamiere metalliche che costituiranno il primo elemento da assemblare ci sarà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricevuto per l’occasione dall’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono.

Una cerimonia “particolare” e ricca di significato perché segna la nascita della struttura che sostituirà il ponte Morando crollato lo scorso 14 agosto uccidendo 43 persone e lasciando senza casa centinaia di famiglie genovesi.

Le lamiere verranno poi trasferite allo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente per subire le lavorazioni necessarie ad assemblare il primo troncone del nuovo ponte disegnato da Renzo Piano.

Ancora non ufficiale la data della collocazione della prima parte del ponte. Data che, ovviamente, dipenderà anche dalle tempistiche della demolizione che potrebbero allungarsi molto se verrà escluso, come sembra probabile, l’uso degli esplosivi per l’abbattimento dei tronconi rimasti in piedi.