Viareggio Cup a Levanto: quattro incontri tra eliminatorie e ottavi di finale

Levanto (La Spezia) – Anche quest’anno arriva a Levanto la Viareggio Cup, la “coppa carnevale” di calcio dedicata alle formazioni giovanili arrivata alla 71° edizione.

I match in programma nella cittadina ligure, quattro in totale tra gironi eliminatori e ottavi di finale, si svolgeranno all’impianto sportivo “Raso-Scaramuccia” di Levanto, in località Moltedi.

Si parte domani martedì 12 marzo alle ore 15 con i ragazzi del Genoa che sfideranno i giovani del Dukla Praga. Giovedì 14 rossoblu ancora protagonisti nel match contro il Livorno, mentre venerdì 15 scenderanno in campo Parma e New York. Infine, martedì 19 andrà in scena un incontro degli ottavi di finale.

“È ormai una tradizione la disputa di alcuni incontri di questo prestigioso torneo nel nostro impianto – è il commento del vicesindaco e assessore allo Sport, Luca Del Bello – Segno che la struttura ha grandi potenzialità per accogliere manifestazioni di livello internazionale e appuntamenti importanti non solo calcistici, ma anche riferiti all’atletica leggera grazie alla pista che corre attorno al terreno da gioco. Ma è anche un segnale dell’attenzione dei levantesi verso lo sport e, in questo caso, dell’affetto che ci lega alla società del Genoa, con la quale c’è un legame particolare che ci consente di avere qui la loro formazione giovanile”.

Soddisfatto anche Dimitri Queirolo, presidente dell’Asd Levanto Calcio, la società che ha “portato” l’evento al Moltedi e che con la sua prima squadra è attualmente in testa al girone “D” della prima categoria ligure: “Per noi è una soddisfazione vedere in campo i giovani – dice Queirolo – Stiamo lavorando bene per avviare i ragazzi al calcio, e riuscire ad ospitare società prestigiose come il Genoa pensiamo sia anche un modo per stimolare ulteriormente i nostri giovani ad impegnarsi e ad imparare da chi gioca ad alti livelli. E siamo sicuri che anche quest’anno gli spettatori sugli spalti del Moltedi saranno numerosi e seguiranno con calore le sorti della compagine genoana”.