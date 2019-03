Fridays For Future, genovesi in piazza il 15 marzo. Greta Thunberg proposta al Nobel per la Pace

Genova – Genova e altre 53 città italiane si preparano ad accogliere la manifestazione dei giovani per il clima.

I Fridays For Future sono delle manifestazioni apartitiche che vedono i giovani impegnati per chiedere una migliore difesa del clima.

Il movimento, che da alcuni mesi ha preso piede in tutta Europa, ha in Greta Thunberg la sua promotrice.

Dallo scorso agosto, infatti, l’attivista 16enne svedese manifesta per sensibilizzare sul cambiamento climatico in atto in tutto il mondo.

Il suo impegno e la sia costanza contro il riscaldamento hanno spinto tre parlamentari norvegesi ha proporre Greta per il premio Nobel per la Pace.

Sull’esempio della giovane attivista, in Italia e nel mondo si preparano diverse manifestazioni.

Venerdì 15 marzo in oltre 1300 località del mondo migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza per chiedere ai governi misure immediate per contrastare la crisi climatica.

A Genova, i manifestanti si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza De Ferrari. Da qui prenderà il via un corteo che si concluderà con un grande flash mob a Calata Mandraccio, al Porto Antico.

Tantissime le scuole e le associazioni che hanno deciso di aderire alla protesta. “Scendiamo in piazza affinché ascoltino la nostra voce a sostegno di uno sviluppo socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibile” scrivono i giovani promotori del movimento.

“Trasformiamo la nostra indignazione in un’azione costruttiva, unendoci alla mobilitazione internazionale e ai milioni di giovani che stanno scioperando per la stessa causa“.

E ancora: “Aderiamo e partecipiamo tutti alla marcia per il clima che si terrà la mattina di venerdì 15 marzo, contemporaneamente in tutto il mondo: sarà la nostra occasione di agire attivamente contro la crisi climatica globale. Il futuro è nelle nostre mani“.