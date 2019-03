Quagliarella in goal in nazionale a 36 anni e 54 giorni: è record

Parma – Fabio Quagliarella nella storia della nazionale di calcio Italiana. Grazie ai due goal su rigore di stasera contro il Liechtenstein l’attaccante diventa il marcatore più anziano della storia degli azzurri, all’età di 36 anni e 54 giorni.

Il record fino a stasera era detenuto da un altro grande calciatore della storia della nazionale come Christian Panucci, che era riuscito ad andare in rete a 35 anni e due mesi ad Euro 2008 in occasione di Romania-Italia, match terminato 1-1 proprio grazie alla marcatura del difensore.

Quagliarella sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza: grazie ai suoi 21 goal e 7 assist con la maglia della Sampdoria, è riuscito a ritrovare la convocazione in nazionale dopo quasi nove anni dall’ultima apparizione in azzurro.