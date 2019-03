Addio a Bruno Oliviero, il fotografo delle dive

Roma – Davanti al suo obiettivo hanno posato alcune delle più grandi dive del cinema anni ’80, da Sophia Loren a Claudia Cardinale, da Monica Bellucci a Sabrina Ferilli. Bruno Olivieri si è spento a Roma nella giornata di ieri, martedì 26 marzo, lasciando la moglie e le figlie Sharon, anche lei fotografa, e Shila e le nipotine Giulia, Sveva e Bianca.

Tra i suoi grandi meriti la scoperta di una bellezza giovanissima, quella di Ornella Muti, e in epoca più recente anche quella di Ilary Blasi, entrambe immortalate da Olivieri prima di intraprendere la loro fortunata carriera.

Dal suo obiettivo sono passate non solo donne bellissime: Alberto Sordi, Armani, Montezemolo e la famiglia Carrisi sono solo alcuni dei vip che sono stati soggetti degli scatti del fotografo romano. Nel corso della sua carriera ha pubblicato sette libri di fotografia, dove sono racchiusi gli ultimi 50 anni di storia del cinema e della televisione. Oltre 4000 copertine di magazine e giornali hanno utilizzato i suoi ritratti.

I suoi scatti non sono stati mai banali: in ogni immagine riusciva a catturare i tratti che rendevano unici e originali i diversi soggetti immortalati.

Una delle ultime bellezze ad aver avuto il piacere di posare per Bruno Oliviero è stata Sarah Altobello, una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi.

Delle giovani fotografate negli ultimi anni, il fotografo amava dire: “Ognuna di loro è singolare in un modo straordinario, seducente in un modo raffinato e bellissime in un modo naturale. Potrebbero essere le future dive…”.