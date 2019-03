Cogoleto, proseguono le operazioni di bonifica dei focolai

Cogoleto (Genova) – Ancora una notte di preoccupazione nella cittadina del ponente genovese dopo il maxi rogo che ha distrutto ettari di bosco nella notte tra lunedì e martedì e che ha costretto all’evacuazione di decine di persone e alla chiusura dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Il forte vento che ancora soffia nella zona, infatti, alimenta i piccoli focolai che ancora bruciano sulle alture e che stanno consumando tronchi d’albero o residui di vegetazione. Nel buio della notte i residenti hanno avvistato diverse di queste situazioni di potenziale pericolo ed hanno segnalato la cosa sui Social e chiamando i centralini dei numeri di emergenza.

A più riprese le squadre della protezione civile e dei volontari anti incendio si sono recate sul posto per verificare la possibilità che partissero altri fronti. Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutta la notte.

Intanto proseguono le indagini sulle possibili cause del rogo e l’attenzione degli inquirenti sembra ferma su un palo della rete elettrica che sarebbe caduto provocando scintille che avrebbero dato il via alle fiamme.

Una circostanza che, se confermata, potrebbe aprire una serie di cause di risarcimento da parte di tutte le persone che hanno subito danni dal maxi incendio che ha distrutto due abitazioni, danneggiato auto e attrezzature e costretto una cinquantina di persone a trascorrere la notte in condizioni di emergenza.