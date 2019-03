Levante, il nuovo singolo “Andrà tutto bene” in uscita il 5 aprile

Milano – Levante è pronta a ritornare protagonista della musica pop Italiana con il suo nuovo singolo “Andrà tutto bene”, in uscita il prossimo venerdì 5 aprile.

La cantautrice è reduce negli ultimi anni da grandi successi grazie ai suoi tre album, accolti positivamente sia da pubblico che da critica e a due bestseller.

Il singolo tratta i delicati temi del futuro senza memoria, elencando i tratti e gli avvenimenti di un presente spaventoso che si aggrappa alla promessa che da il titolo al brano: “Andrà tutto bene”.

Molti i riferimenti ai fatti di cronaca che stanno cambiando non solo il mondo ma anche il nostro paese. “Andrà tutto bene” non è solamente un notiziario, ma una presa di coscienza da parte dell’artista di fronte ai grandi drammi dell’età contemporanea, come le catastrofi ambientali e le numerose politiche disumane attuate dai governi mondiali.

Il brano anticipa il nuovo percorso discografico della cantante e il tour estivo che andrà in scena in alcune delle più suggestive e importanti arene in Italia.

Queste le date del tour:

10 luglio: Fiesole (FI) – Teatro Romano

11 luglio: Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

19 luglio: Ostia Antica (RM) – Teatro Romano

20 luglio: Caserta – Belvedere Reale

6 agosto: Lecce – Cattedrale

9 agosto: Reggio Calabria – Castello Aragonese

18 agosto: Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

22 agosto: Macerata – Sferisterio

3 settembre: Verona – Teatro Romano

I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di lunedì 1 aprile.