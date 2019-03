Meteo Liguria – Ancora passaggi nuvolosi nei prossimi giorni

Torna a stabilizzarsi l’alta pressione che protegge il nord Italia dalle perturbazioni dopo il passaggio del fronte freddo che ha portato nuvole, deboli precipitazioni sparse e un calo delle temperature.

Per i prossimi giorni sono attesi passaggi nuvolosi più o meno intensi.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 27 marzo 2019

Residua nuvolosità sul centro-levante, più compatta sui versanti nord dell’Appennino; ampie schiarite nella seconda parte della giornata.

Venti sostenuti in prevalenza da nord-est; rinforzi come da avviso; calo dal pomeriggio o brezze di mare sulla costa.

Mare molto mosso al largo, mosso a ponente; stirato/poco mosso altrove sotto-costa; moto ondoso in generale diminuzione dal pomeriggio.

Temperature: minime sul fondovalle più riparato; massime in recupero sulla costa di qualche punto.

Costa min: +2/10°C, max: +16/19°C

Interno min: -5 (alta quota) /+7°C, max: 10/14°C

Giovedì 28 marzo 2019

Nel corso della giornata passaggio di nubi medio-alte, dalla sera aumento della nuvolosità sul settore centrale

Venti ancora settentrionali, al più moderati/tesi; locali rinforzi sulle aree soggette dell’appennino orientale ed in mare aperto.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature: in generale aumento.

Tendenza per venerdì 29 marzo 2019

Il transito di deboli impulsi nuvolosi potrebbe determinare qualche occasionale precipitazione nel ponente interno; altrove tempo asciutto. Venti nuovamente forti.