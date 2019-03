Milano – Allarme bomba in via Torino, traffico paralizzato

Milano – Un allarme bomba, rivelatosi fortunatamente falso, ha gettato via Torino, a Milano, nel panico.

Un passante, intorno alle 9.00 di questa mattina, ha notato degli oggetti che sembravano candelotti di esplosivo all’interno di un cestino della spazzatura.

Immediata è partita la telefonata al 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri e gli artificieri.

Con loro anche la Polizia Locale che ha deviato il traffico mettendo in sicurezza l’area.

In pochi minuti in via Torino sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari, in via precauzionale.

Il controllo degli artificieri ha scongiurato il pericolo: gli oggetti che sembravano essere candelotti erano privi di qualunque sostanza esplosiva.

Durante le verifiche, la strada è rimasta chiusa in modo da garantire la sicurezza degli operatori e dei passanti.