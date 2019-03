Genova – Risveglio senz’acqua questa mattina per la Foce.

La rottura di un importante condotto idrico tra via Nizza e via Casaregis sta provocando non pochi disagi ai residenti del quartiere.

Sul posto stanno operando i tecnici Iren.

L’erogazione del servizio idrico è stata sospesa in buona parte della Foce.

Secondo quanto riferito da Iren, il servizio dovrebbe riprendere nelle prime ore del pomeriggio per consentire il completo intervento di riparazione della tubatura danneggiata.