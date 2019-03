Troppi cantieri sulle autostrade liguri, Rixi chiede riduzione delle tariffe

Genova – I troppi i cantieri presenti sulle autostrade liguri, tali da rallentare o bloccare la circolazione veicolare, hanno spinto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi a chiedere un abbassamento delle tariffe.

Il viceministro ha inviato una lettera all’ufficio Vigilanza Concessioni Autostradali in cui chiede una revisione dei pedaggi autostradali nei tratti liguri, caratterizzati in queste settimane dalla presenza di cantieri di società concessionarie che portano a restringimenti e salti di carreggiata rallentando il traffico dei mezzi.

La situazione, con l’arrivo della bella stagione, potrebbe diventare insostenibile per gli automobilisti attirati dalle riviere.

Basti pensare ai disagi vissuti domenica scorsa con utenti in coda per diverse ore sia sulla A10 sia sulla A12.

La situazione pare davvero insostenibile con una cinquantina di cantieri presenti simultaneamente sulle autostrade della Liguria.

Per Rixi, visti i tempi di percorrenza allungati per i tratti a una sola corsia, ridurre o indennizzare i disagi degli utenti rimane una iniziativa da prendere in considerazione.