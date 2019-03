Coppa Milano-Sanremo, al via oggi la corsa di auto d’epoca

Milano – Ritorna oggi giovedì 28 marzo l’XI rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo.

La gara più antica d’Italia si correrà a partire da oggi fino alla giornata di sabato 30 sempre con lo stesso spirito e la stessa passione dei “gentlemen driver” che la idearono nel 1906.

Il percorso si snoderà per quasi 700 chilometri e toccherà numerose località tra Lombardia, Piemonte e Liguria per poi concludersi nel Principato di Monaco. Il nuovo tragitto, rinnovato rispetto alla passata edizione, attraverserà molti più centri abitati tra cui Vigevano, Acqui Terme, Novi Ligure, Alessandria, Sassello, Finale Ligure, Albenga e Loano.

Circa 80 invece le vetture di grande prestigio e caratura storica che prenderanno parte alla competizione, con equipaggi provenienti da molti paesi Europei e anche dagli Stati Uniti.

Tra le auto al via tre icone della Casa di Stoccarda: la celebre Mercedes 300 SL Gullwing del 1954, la leggendaria Mercedes 300 SL “Cubana” del 1954 che, dopo un lungo restauro, ritorna protagonista nelle competizioni ufficiali a oltre 60 anni dall’ultima gara e con l’originale livrea sportiva del Gran Premio de Cuba e la Mercedes 190 SL del 1958. Tra gli altri capolavori in gara una Ferrari 195 Inter del 1950, vettura dal grande fascino costruita in soli 25 esemplari, una Ferrari 365 GTC Coupé del 1969 di grande valore storico e la splendida Ferrari 857S Monza del 1955, prodotta in soli quattro esemplari.

La manifestazione inizierà domani con il ritrovo degli equipaggi presso l’Autodromo di Monza, dove verranno effettuati giri di prova e parate inaugurali. Dopo essere passati per il centro cittadino, le auto partiranno verso Milano per la tradizionale sfilata nel quadrilatero della moda, con il passaggio alle ore 16 per via Montenapoleone e alle ore 16.30 in piazza Duomo.

Il giorno successivo, invece, le vetture saranno pronte ai nastri di partenza davanti alla sede storica dell’Automobile Club Milano di corso Venezia. La prima giornata terminerà come da tradizione a Rapallo.

Sabato 30 marzo sarà il giorno decisivo durante il quale gli equipaggi dovranno sostenere le ultime prove speciali: da Rapallo affronteranno le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo e del Colle del Melogno per poi scendere verso Sanremo in vista del traguardo.

Nell’ottica di conferire alla competizione una maggiore allure internazionale, quest’anno la Coppa Milano – Sanremo, dopo l’arrivo nella Città dei Fiori, si trasferirà a Montecarlo per il gala dinner e la cerimonia finale di premiazione.