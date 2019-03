Incendio di Cogoleto, un’altra notte difficile

Cogoleto (Genova) – Un’altra notte difficile quella appena trascorsa nella cittadina delle riviera genovese di ponente dove, dalla notte tra lunedì e martedì bruciano i boschi sulle alture. Ieri sera alcuni focolai rimasti attivi hanno ripreso vigore ridando vita al maxi rogo che aveva già distrutto abitazioni e tratti di bosco per oltre 8 ettari e il nuovo fronte si è mosso verso Arenzano interessando le zone sopra la ex Stoppani.

Di nuovo si è alzato in volo il canadair che ha lanciato acqua sulle fiamme sino al tramonto, limite della operatività di questo tipo di voli molto pericolosi. Nella notte le squadre a terra di vigili del fuoco e volontari anti incendio hanno lavorato duramente per avere ragione delle fiamme e per riportare la situazione sotto controllo ma due abitazioni sono state evacuate per precauzione e i danni sono aumentati sensibilmente.

Questa mattina la situazione sembra di nuovo sotto controllo ma il timore di nuovi focolai è ancora alto e il vento continua a soffiare forte sulla zona.

Nel corso della giornata resteranno sul posto le squadre di controllo e proseguiranno le operazioni di bonifica.