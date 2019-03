Meteo Liguria – Ancora condizioni di bel tempo sino a sabato

Ancora condizioni di alta pressione sull’Europa centro occidentale che garantisce la stabilità delle attuali condizioni meteo. Il bel tempo dovrebbe restare stabile almeno sino a sabato.

Queste le previsioni del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 28 marzo 2019

Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata.

Venti: sostenuti in prevalenza da nord/nord-est; rinforzi come da avviso; calo dal pomeriggio

Mari: Poco mosso sottocosta, mosso al largo

Temperature: minime in calo sul fondovalle più riparati; massime in recupero sulla costa di qualche punto.

Costa min: +2/10°C, max: +17/+20C

Interno min: -4 /+7°C, max: 12/16C

Venerdì 29 marzo 2019

Cielo in prevalenza sereno con possibilità di passaggi di nuvole cumuliformi nel pomeriggio e sui rilievi.

Venti: persistono settentrionali, al più moderati/tesi; in calo nel pomeriggio

Mari: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Stazionarie

Tendenza per sabato 30 marzo 2019

Ancora una giornata soleggiata ma con transito di velature. Qualche cumulo sui monti