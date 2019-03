Udinese – Genoa, biglietti e pullman per la trasferta: tutte le informazioni

Genova – Reduce dall’entusiasmante vittoria contro i campioni d’Italia della Juventus tra le mura amiche dello stadio Ferraris, il Genoa affronterà in trasferta l’Udinese, uscita sconfitta dal San Paolo di Napoli per 4-2 nell’ultimo match di campionato.

La prevendita per i biglietti del settore ospiti della partita, in programma per sabato 30 marzo alle ore 15, continuerà fino a domani venerdì 29 alle ore 19. I tagliandi di ingresso sono in vendita al costo di 15 euro più diritti di prevendita presso le biglietterie autorizzate e online sul sito di TicketOne.it senza alcuna restrizione. Pertanto, anche coloro che non sono in possesso della tessera del tifoso potranno partecipare alla trasferta.

Questa invece la lista dei pullman organizzati dai club rossoblu che partiranno per Udine nella giornata di sabato:

Club Figgi dö Zena/Genoa Club Amt (3487569568/3356507061)

Genoa Club Oregina (3476472443/3485602633)