Faber Nostrum, il disco tributo a De André da oggi disponibile in pre-order

Milano – Sarà disponibile in pre-order a partire da oggi venerdì 29 marzo “Faber Nostrum”, il nuovo disco dedicato a Fabrizio De André in uscita il 26 aprile.

L’opera vede la partecipazione di alcuni dei nomi più influenti della nuova scena musicale Italiana. Proprio dall’interesse sempre maggiore tra i giovani per la figura del cantautore genovese è nata l’idea di questo progetto tributo, coordinato da Massimo Bonelli e condiviso da Fondazione Fabrizio De André Onlus. I temi delle canzoni di Faber sono ancora oggi attuali e grazie a questa iniziativa verranno riproposti attraverso la voce di interpreti contemporanei.

Questa la lista completa delle tracce presenti nell’album:

Gazzelle – Sally

Ex-Otago – Amore che vieni, amore che vai

Willie Peyote – Il bombarolo

Canova – Il suonatore Jones

CIMINI feat. Lo stato sociale – Canzone per l’estate

Ministri – Inverno

Colapesce – Canzone dell’amore perduto

The Leading Guy – Se ti tagliassero a pezzetti

Motta – Verranno a chiederti del nostro amore

La Municipàl – La canzone di Marinella

Fadi – Rimini

The Zen Circus – Hotel Supramonte

Pinguini Tattici Nucleari – Fiume Sand Creek

Artù – Cantico dei drogati

Vasco Brondi – Smisurata preghiera

L’opera era stata anticipata dall’uscita di “Inverno” nella speciale versione interpretata dai Ministri: «I classici sono canzoni che non hanno bisogno di presentazioni, sottotitoli, didascalie – afferma il gruppo – Non sono per forza più significativi, né per forza più celebri. Semplicemente, hanno qualcosa, nella forma e nel contenuto, che sembra parlare di un tempo che non passa mai e per questo arrivano subito. Inverno è per noi un classico e il legame che stabilisce tra il passare delle stagioni e il dolore è qualcosa di cui non si parlerà mai abbastanza. L’abbiamo affrontata per la prima volta dal vivo a Rimini, in occasione dell’anniversario dell’omonimo album di Fabrizio, e con lo stesso spirito solenne l’abbiamo portata in studio, insieme a Federico Mecozzi, che ha dipinto per noi sullo sfondo l’orchestra impetuosa che accompagna la canzone fino al suo spegnersi.»

«Sono senza dubbio favorevole a rivisitazioni che comportano scelte coraggiose e quasi spericolate – aggiunge Dori Ghezzi a proposito del progetto – per poi scoprire, piacevolmente, che hanno ragione di esistere. Del resto, anche Fabrizio sentiva di volta in volta l’esigenza di sperimentare e innovarsi cercando di non ripetere se stesso. Queste operazioni oltretutto ci confermano che c’è sempre un forte punto di congiunzione e comprensione fra più generazioni e diversi linguaggi».

Il pre-order dell’album è disponibile sul sito ufficiale di Faber Nostrum, sul quale fino al giorno di uscita del progetto verranno rilasciati diversi contenuti speciali tutti da scoprire.