Genova – Allarme bomba in via Cesarea

Genova – Un allarme bomba, nella mattinata odierna, è scattato in via Cesarea.

Due telefonate ricevute dal laboratorio al civico 12 annunciavano la presenza di una bomba nei fondi del palazzo dove ha sede la Banca Carige.

Immediatamente, le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e si sono adoperate per far evacuare il palazzo in questione.

Circa trenta persone sono state fatte scendere in strada mentre gli artificieri hanno avviato le ispezioni del caso.

Sul posto, oltre agli artificieri, sono presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Municipale che hanno immediatamente transennato la zona.

Notizia in aggiornamento