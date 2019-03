Incendio di Cogoleto – Nuova notte di paura per i residenti

Cogoleto (Genova) – Non sembra esserci pace per i boschi della piccola cittadina del ponente genovese dove, da lunedì sera, bruciano i boschi per un maxi incendio che non si riesce a fermare completamente.

Dopo un’altra giornata di “calma”, infatti, ieri sera, attorno alle 22, le fiamme hanno ripreso ancora una volta vigore spostandosi velocemente a causa del forte vento che da giorni spazza la Liguria. Tizzoni lasciati accesi e piccoli focolai si trasformano nuovamente in fronti di fiamme che bruciano e distruggono.

Sul posto lavorano ormai ininterrottamente da lunedì sera le squadre dei vigili del fuoco e quelle dei volontari anti incendio della Protezione Civile e questa mattina, vento permettendo, dovrebbero rialzarsi in volo i mezzi aerei che si sono rivelati determinanti nella lotta alle fiamme.

Canadair ed elicotteri che possono riversare enormi quantitativi di acqua su tratti anche piuttosto vasti di bosco, soffocando letteralmente il rogo.

Nella notte nuova grande apprensione per i residenti della zona che hanno visto il fronte delle fiamme allargarsi nuovamente ed hanno temuto di dover abbandonare nuovamente le abitazioni già evacuate nei giorni scorsi.