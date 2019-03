Meteo Liguria – Sole e bel tempo anche nel fine settimana

Resta stabile la bolla di alta pressione che staziona da giorni sull’Europa centro occidentale e con essa le condizioni di bel tempo sul nord Italia. Passaggi nuvolosi sono possibili ma non porteranno precipitazioni.

Queste le previsioni per le prossime ore del centro meteo Limet Liguria:

Venerdì 29 marzo 2019

Al mattino possibili transiti di nubi basse sui versanti padani centro-occidentali, in modo particolare su Valle Stura, Orba e Bormida, senza fenomeni. Bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio progressivo dissolvimento delle nubi nelle zone interne fino ad avere cielo sereno su tutta la regione entro la serata.

Venti sostenuti in prevalenza da nord/nord-est; rinforzi come da avviso; calo dal pomeriggio.

Mare poco mosso sottocosta, mosso al largo

Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento le minime sui versanti padani.

Costa min: +2/10°C, max: +17/+20C

Interno min: -1 /+7°C, max: 12/16C

Sabato 30 marzo 2019

Cielo sereno su tutta la regione. Durante la ore pomeridiane blanda attività cumuliforme sui rilievi senza conseguenze.

Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature: Stazionarie

Tendenza per domenica 31 marzo 2019

Ancora una giornata soleggiata su tutta la regione. Qualche cumulo sui monti nel pomeriggio, ventilazione debole, temperature miti.