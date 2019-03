Sampdoria – Milan, le probabili formazioni: dubbi per Giampaolo

Genova – Sfida Europa a Marassi: allo Stadio Luigi Ferraris domani sabato 30 marzo alle ore 20.30 si gioca Sampdoria – Milan.

I blucerchiati, reduci dalla buona uscita vinta per 5-3 in casa del Sassuolo, arrivano alla sfida contro i rossoneri con qualche dubbio di formazione, complici i molti infortunati degli ultimi mesi a cui si sono aggiunti alcuni nomi rientrati non al meglio dalle rispettive chiamate in nazionale.

In porta agirà l’inamovibile Audero, mentre in difesa scenderanno dal 1′ Murru, Andersen, Colley e Sala, in vantaggio rispetto a Bereszynski che in settimana era stato costretto ad abbandonare il ritiro della Polonia per un virus contratto nell’hotel dove soggiornava con la squadra.

Il centrocampo è la zona del campo dove ci sono maggiori dubbi per Mister Giampaolo: sia Vieira che Ekdal hanno riportato dei lievi infortuni con Inghilterra e Svezia e pertanto un loro impiego nella gara di domani è ancora in forse, soprattutto per quanto riguarda l’ex Amburgo. Per far fronte alla situazione Praet potrebbe essere spostato nel ruolo di regista davanti alla difesa, con Jankto pronto a prendere il posto di mezzala coadiuvato dal solito Linetty.

Sulla trequarti ballottaggio Saponara-Ramirez, con l’Uruguaiano in vantaggio per una maglia da titolare alle spalle di Gabbiadini e Quagliarella.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Praet, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso