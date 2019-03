Cimitero di Staglieno, conferenza itinerante sulle opere d’arte di Genova Cultura

Genova – Le opere d’arte all’interno del Cimitero di Staglieno nel nuovo tour di Genova Cultura, in programma oggi sabato 30 marzo alle ore 14.30.

La conferenza itinerante si concentrerà sui numerosi artisti che si sono succeduti negli anni presso il Cimitero di Staglieno, proponendo nel corso della storia vari generi e stili: dal Neoclassicismo, al Realismo, passando per il Simbolismo, il Libery e l’Art Déco.

Il Cimitero, sorto a metà del XIX secolo e sviluppatosi con grande attività fino alla Prima Guerra Mondiale, segue con perfetto parallelismo le vicende della vita della borghesia, vera e propria classe in ascesa. L’attività di Leonardo Bistolfi, originario di Casale Monferrato, contribuisce ulteriormente ad adeguare il linguaggio delle sculture della Liguria a quello dell’artista, caratterizzato da figure in marmo e in bronzo morbide, duttili ed eleganti.

Giovanni Battista, Giacinto Pasciuti e molti altri accolgono con entusiasmo la nuova poetica bistolfiana, dando vita al modello neoclassico, mentre la collina che lo sovrasta, il cosiddetto “boschetto irregolare” si caratterizza lungo il suo cammino per opere monumentali in stile gotico, bizantino, neo-egizio e liberty con bassorilievi e fregi che animano la struttura architettonica.

La prenotazione per il tour sarà obbligatoria all’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.org o ai numeri 0103014333/3921152682.