Game of Kings a Campo Ligure, al Castello della città proseguono le riprese della serie

Campo Ligure (Genova) – Dopo la tappa dello scorso week end al Castello Mackenzie di Genova, proseguono le riprese della web serie fantasy Game of Kings.

Oggi sabato 30 marzo la troupe e gli attori si spostano a Campo Ligure, dove saranno impegnati nel primo set all’interno del Castello della cittadina in attesa del grande evento in programma per domenica 5 maggio, che vedrà il paese colmo di attori, figuranti, comparse e operatori della produzione.

Campo Ligure, con i suoi caratteristici paesaggi e il suo meraviglioso castello, farà da cornice alla serie che da tempo si sta spostando per vari luoghi tipici della Liguria. L’intento dello staff è proprio quello di far risaltare e valorizzare, all’interno dell’opera, alcune delle più interessanti location presenti nella regione che spesso vengono dimenticate.

“Siamo felici di poter girare a Campo Ligure – racconta Dario Rigliaco, autore e sceneggiatore del progetto – Ci tenevo personalmente e sono molto contento che Fazzeri, il regista, abbia accettato la mia proposta. Il Sindaco è una persona disponibile e ci ha offerto tutta la sua collaborazione per far sì che anche Campo Ligure possa rientrare nelle location della serie. Il cinque maggio sarà dunque una giornata epica, sono previsti oltre 150 figuranti tra cui compagnie di rievocatori storici appositamente invitati per la scena. Ringrazio il paese e spero che questo assedio rimanga nella storia”.

Le riprese della serie termineranno nel mese di giugno e il prodotto finale sarà presentato al cinema in anteprima a settembre 2019. Sul canale YouTube della D&E Animation, invece, sono già visibili i primi quattro episodi girati nel corso del 2018.