Molassana, incendio in un magazzino edile

Genova – I vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21, in salita Costafredda, nel quartiere di Molassana, per incendio di un deposito di materiale edile.

Per cause in via di accertamento, alcune tavole di legno insieme a del materiale plastico e della vernice li stoccati, hanno preso fuoco.

I vigili del fuoco hanno accertato che non ci fossero persone intrappolate nel deposito e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

L’incendio è stato messo sotto controllo in breve tempo senza bisogno di usare liquido schiumogeno.

Una volta spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica dell’area e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.