Teatro Il Sipario Strappato, Carlo Cicala porta il mentalismo ad Arenzano

Arenzano (Genova) – Uno spettacolo di mentalismo in scena ad Arenzano. Arriva stasera sabato 30 marzo alle ore 21, presso il Teatro Il Sipario Strappato di via Marconi 165, “Sensazional…mente”, il nuovo spettacolo di Carlo Cicala.

Durante lo show l’illusionista fonderà insieme cabaret e mentalismo, in un curioso viaggio tra le tecniche di persuasione e condizionamento nelle nostre vite di tutti i giorni. Tutto questo verrà effettuato con il mentalismo ma anche con tanto humor che coinvolgerà in maniera attiva il pubblico per ottanta minuti all’insegna del mistero e del divertimento.

Lo spettacolo, ideato principalmente per un pubblico di “non maghi”, vede sposarsi alla perfezione misteri della mente e ironia, tratto che da sempre caratterizza Cicala.

L’ingresso alla serata avrà il costo di 12 euro per i biglietti interi e di 10 euro per i ridotti.