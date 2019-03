“Tecniche Perfette” arriva al Crazy Bull con la semifinale ligure della competizione

Genova – La semifinale dello storico contest di rap freestyle sbarca a Genova. Arriva stasera, sabato 30 marzo alle ore 21, al Crazy Bull “Tecniche Perfette”, una delle principali sfide di rap improvvisato in Italia ideata da Mastafive e Dj Double S con l’obiettivo di promuovere la cultura hip hop lontano dalle strumentalizzazioni mediatiche.

Arrivata ormai alla sedicesima edizione, nel corso degli anni ha sfornato rapper che oggi fanno parte della scena Italiana tra cui Fedez, Emis Killa, Clementino, Moreno, Nitro, Madman, Ensi e Mondo Marcio.

Sul palco del locale saliranno ben 34 rapper liguri di tutte le età che si sfideranno a colpi di rime per arrivare alla vittoria finale.

Le sfide di “Tecniche Perfette” si dividono in varie fasi. Si inizia con la “Roulette Russa”, in cui ogni partecipante si presenta con trenta secondi di rime improvvisate. I 16 migliori passano alla sfida successiva, che prende il nome di “Stile Libero”: gli artisti si esibiscono in gare uno contro uno senza esclusione di colpi.

Dopo il “Top of the head”, i quarti di finale dove i cantanti hanno un minuto a testa per proporre le loro barre, si arriva al “Cypha” il cerchio dove i rapper rimasti devono inventare rime su un argomento ben preciso. Il gran finale che decreta il vincitore è il “Giro della morte”, nel quale i due finalisti si sfidano finchè uno dei due non cede.