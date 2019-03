WWF Earth Hour, Levanto si unisce alla lotta al cambiamento climatico

Levanto (La Spezia) – Lampioni spenti a Levanto per sensibilizzare sul delicato tema del cambiamento climatico.

La città della riviera ligure si unisce all’iniziativa “Earth Hour” organizzata dal WWF, la mobilitazione dei cittadini di tutto il pianeta per richiedere a gran voce provvedimenti per una rapida inversione di rotta per quanto riguarda il cambiamento climatico.

Anche quest’anno le luci dell’illuminazione cittadina si spegneranno per un’intera ora, dalle ore 20.30 alle ore 21.30 di stasera sabato 30 marzo, coinvolgendo i lampioni di piazza Cavour, la piazza che ospita l’antico convento delle Clarisse oggi utilizzato come sede del Comune.