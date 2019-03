Borzonasca, la fiaba di Pinocchio per le vie del borgo di Zanoni Alta

Borzonasca (Genova) – Un pomeriggio dedicato ad una delle fiabe più celebri di tutti i tempi a Borzonasca, nelle località di Sopralacroce e Zanoni Alta.

È tutto pronto per “Gh’ea na vòtta a Survacruxe – Pinocchio per le vie del borgo”, il nuovo evento in programma per oggi domenica 31 marzo alle ore 13.30 organizzato dalla Pro Loco di Borzonasca in collaborazione con il gruppo REB Sopralacroce.

Fiaba itinerante ed interattiva, la storia di Pinocchio sarà narrata in lingua italiana e recitata in dialetto genovese dal gruppo teatrale “Ragazzitralestelle”. Durante la passeggiata per le vie del borgo, ogni tappa si trasformerà in una scena della celebre fiaba, facendo immergere così nella narrazione sia grandi che piccini.

I bimbi, inoltre, riceveranno in dono diversi gadget durante alcune particolari scene, diventando a tutti gli effetti protagonisti della storia.

Terminata la narrazione, inizierà l’animazione per bambini con baby dance, bolle di sapone e l’immancabile truccabimbi.

Per raggiungere la località dove si svolgerà l’evento sarà possibile usufruire di un servizio navetta da e per Sopralacroce a partire dalle ore 13.15.

Il costo sarà di 5 euro a persona, che comprendono la fiaba itinerante, gadget, intrattenimento e navetta.