Maremontana a Loano: al via la competizione di trail running

Loano (Savona) – Al via oggi domenica 31 marzo la 10° edizione della Vibram Maremontana “Memorial Cencin De Francesco”, la competizione di trail running organizzata dall’ASD Maremontana.

Riconfermati anche per questa edizione del 2019 tre percorsi trail: dal 20 km 986 D+, 45 km 2650 D+ e 60 km 3640 D+, con salita sulla vetta del Monte Carmo per le due competizioni più lunghe e la possibilità di correre in staffetta.

“La Vibram Maremontana è un evento sportivo a 360 gradi – afferma l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – La camminata non competitiva da 14 chilometri rappresenta un’ottima occasione per tutti per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna dello sport e per scoprire le bellezze del nostro territorio. I percorsi agonistici, invece, attirano da ogni parte del mondo atleti professionisti desiderosi di mettersi alla prova in vista degli appuntamenti successivi. O, come accade quest’anno, accedere a competizioni internazionali come i Mondiali di Trial o il Lavaredo Ultra Trail”.

Vibram Maremontana K45 in singolo è prova di selezione FIDAL per i Mondiali di Trail 2019 che si correranno in Portogallo e insieme alla K60 è gara qualificante per l’UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc) e il Cro-Trail. La gara da 60 Km è anche competizione qualificante per la Lavaredo Ultra Trail e prova di campionato italiano IUTA; tutte tre le gare, infine, sono prove di campionato regionale UISP.

La competizione sarà anche un’occasione per gli appassionati di fitwalking di cimentarsi in una camminata non competitiva di 15 km e 666D+, da percorrere a passo libero su strade e sentieri collinari e panoramici.