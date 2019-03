Ora legale – Orologi avanti di un’ora dalle 2 di questa notte

Genova – Orologi avanti di un’ora dalle 2 della scorsa notte anche in Liguria per l’ora legale che garantisce più luce alla sera ma toglie di fatto un’ora di sonno. Un provvedimento che potrebbe essere “cancellato” a partire dal 2021 per la decisione dell’Unione Europea di autorizzare la libera scelta dei singoli paesi membri sulla necessità o meno di mantenerla in vigore ma che quasi certamente continuerà ad essere mantenuta in Italia dove il risparmio in termini di energia e spesa pubblica è rilevante.

L’ora legale è scattata alle 2 della notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 e resterà in vigore sino all’Autunno.

Molte persone noteranno disturbi nel sonno e nell’umore causati dall’alterazione del ciclo sonno-veglia. I medici consigliano di alleggerire per qualche giorno i pasti serali, evitando di sovraccaricare l’apparato digerente e di non modificare le abitudini pre – sonno.

Nel giro di una settimana la maggior parte delle persone si abitua naturalmente al nuovo ciclo.