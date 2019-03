Toti e lo “strappo” con Forza Italia: sembra che il problema del partito sia uno solo: Giovanni Toti

Genova – Si è consumato per ora senza conseguenze l’ennesimo “strappo” tra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e Silvio Berlusconi, fondatore e presidente di Forza Italia.

Berlusconi ha parlato di “pazienza finita” dal palco di Roma, dove si riuniva l’assemblea del partito – assente Toti – e il governatore della Liguria, sul suo profilo Facebook ha risposto per le rime, rafforzando quel passo laterale che sembra una smarcatura in attesa di sviluppi.

In attesa che Silvio Berlusconi prenda decisioni ormai inprocrastinabili, ecco quello che Toti ha scritto sul suo profilo:

Dall’assemblea di Forza Italia a Roma sembra che il problema del partito sia uno solo: Giovanni Toti.

Se chi chiede di interrogarsi e rimediare agli errori fatti, di mettere in discussione la classe dirigente e la linea politica, chi chiede di pensare al futuro è il problema… allora… ragazzi o davvero non abbiamo alcun problema, o ne abbiamo uno gigantesco con la verità.

Quanto alla pazienza, temo che l’abbiano persa gli elettori, e ce lo hanno detto da tempo.

Oggi sono rimasto tra gli imprenditori e i fiori della Liguria, ma sono sempre pronto a confrontarmi con chiunque voglia davvero cambiare con coraggio per ripartire.

Intanto, in bocca al lupo a tutti i candidati alle Europee, a partire dal Presidente Berlusconi.