Acquario di Genova, ecco il nuovo ciclo di incontri scientifici “Alberi e fiori”

Genova – Tre incontri per scoprire la bellezza della flora primaverile che si risveglia dal periodo invernale. Al via mercoledì 3 aprile, alle ore 17, presso l’auditorium dell’Acquario di Genova il nuovo ciclo di appuntamenti “Alberi e fiori” organizzato dall’Associazione Amici dell’Acquario.

Il primo appuntamento vedrà la partecipazione del forestale Daniele Zovi, che proporrà al pubblico alcuni interessanti spunti su come osservare e avere cura delle foreste.

“Alberi sapienti, antiche foreste”, questo il titolo dell’incontro, si rifà all’omonimo libro scritto proprio da Zovi in cui il bosco viene descritto non solo come insieme di alberi che lo compongono ma come il risultato di azioni e reazioni.

Il relatore guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta di uno spazio nobile ed in costante cambiamento, addentrandosi sempre più nel folto della foresta. Ad accompagnare l’incontro e a far immergere ancor più nella narrazione sarà la violoncellista Matilde Agosti.

Il ciclo di incontri proseguirà mercoledì 10 aprile con “Gli alberi monumentali di Genova” e mercoledì 17 con “La bellezza dei fiori”.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.