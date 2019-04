Arenzano, cade dalla finestra mentre fa le pulizie: muore 82enne

Arenzano (Genova) – E’ precipitata dalla finestra del suo appartamento la donna che quest’oggi è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Martino di Genova.

La vittima, una 82enne, stava lavando i vetri quando, per cause ancora da chiarire, è scivolata precipitando per circa quattro metri.

Immediatamente soccorsa, è apparsa subito in gravi condizioni.

I sanitari intervenuti sul posto hanno immediatamente deciso di trasferirla urgentemente al San Martino dove è morta poco dopo il suo arrivo.